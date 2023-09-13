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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Что случилось этой ночью: среда, 13 сентября

Атаки БПЛА на Севастополь, встреча Путина с Ким Чен Ыном, отставка главы British Petroleum

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь пострадали 24 человека. Были повреждены два российских корабля, стоявших в ремонте.

- В Волгоградской области во время учебного полета разбился Су-24. На земле жертв и разрушений нет.

- Путин встречается с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Церемония проходит в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя.

- Министр ВВС США призвал активизировать подготовку к возможной войне с КНР. Он предупредил, что если возможности США окажутся недостаточными "для сдерживания китайской агрессии", то может начаться война.

- Глава British Petroleum Луни ушел в отставку из-за утаивания информации о прошлых отношениях с коллегами. О его отставке сообщила нефтекомпания.

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