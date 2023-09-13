Ким Чен Ын выразил уверенность в победе российской армии в ходе СВО

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность, что российская армия продемонстрирует свои достоинства в зоне специальной военной операции (СВО).

"Глубоко убежден, что геройская российская армия и народ блестяще унаследуют традицию Победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства и честь на фронтах СВО, в построении сильного государства", - заявил Ким Чен Ын, выступая с тостом на обеде в рамках визита на высшем уровне в РФ.

Он также выразил уверенность в том, что "российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание большого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию".