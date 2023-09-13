На прототипе американского бомбардировщика B-21 начались испытания двигателей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - На прототипе создаваемого в США нового стратегического стелс-бомбардировщика B-21 начались наземные испытания двигателей, сообщила корпорация-разработчик Northrop Grumman.

"Тестирование двигателей является важной вехой для программы на фоне подготовки первого в мире самолета шестого поколения к летному испытанию", - говорится в сообщении.

Указывается, что по результатам всех наземных испытаний будет определена дата первого полета бомбардировщика.

Ранее издание Air And Space Forces Magazine сообщало, что первый тестовый полет бомбардировщика может быть проведен до конца текущего года.

Испытания проходят на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния.

Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.

Стоимость каждого оценивается в $772 млн. По предварительным данным, ежегодно будет производиться до 12 таких самолетов. ВВС США хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков.

В начале декабря прошлого года Пентагон впервые официально представил прототип разрабатываемого нового стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся около десятка стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование. B-21 Raider создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стелc-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).