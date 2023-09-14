США проведут первое летное испытание бомбардировщика 6-го поколения до конца года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Первое летное испытание нового стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider будет проведено до конца текущего года, сообщил президент по аэронавтике корпорации-разработчика Northrop Grumman Том Джонс, которого цитирует издание Air And Space Forces Magazine.

"В настоящее время идет подготовка первого B-21 к летному тесту", - сообщил он, выступая на конференции Ассоциации военно-воздушных сил. По его словам, вероятно, что он совершит полет до конца года.

При этом Джонс указал, что первый B-21 не является прототипом, он был создан как уже первый промышленный образец.

Накануне корпорация Northrop Grumman сообщила, что на первом бомбардировщике уже начались наземные испытания двигателей.

"Тестирование двигателей является важной вехой для программы на фоне подготовки первого в мире самолета шестого поколения к летному испытанию", - говорилось в сообщении.

Испытания проходят на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния.

Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестового поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.

Стоимость каждого оценивается в 772 млн долларов. По предварительным данным, ежегодно будет производиться от 10 до 12 таких самолетов. ВВС США хотят получить не менее 145 таких бомбардировщиков.

В начале декабря прошлого года Пентагон впервые официально представил новый стратегический стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся около десятка стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование. B-21 Raider создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стел-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).