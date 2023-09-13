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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Пашинян считает, что российские миротворцы в Карабахе провалили свою миссию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что российский миротворческий контингент не справился со своей миссией в непризнанном Нагорном Карабахе, но, с другой стороны, не знает, какая бы там была ситуация без миротворцев.

"Да, российские миротворцы провалили свою миссию. Но, с другой стороны, не могу сказать, что если бы российских миротворцев не было в Нагорном Карабахе, то сейчас ситуация в Нагорном Карабахе в этих условиях была бы лучшей. Хочу, чтобы этот нюанс мы хорошо и правильно поняли", - сказал Пашинян в интервью изданию Politico Europe.

На вопрос, в чем причина - события на Украине и занятость российской стороны и намеренное решение, Пашинян ответил: "Считаю, что оба фактора имеют определенную роль, поскольку в результате событий на Украине возможности России изменились, но с другой стороны есть и второй фактор, который вы отметили. Оба фактора, по моей оценке, присутствуют".

Никол Пашинян Карабах
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