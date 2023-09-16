Эрдоган предложил организовать встречу для карабахского урегулирования

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением организовать четырехстороннюю встречу по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха при участии Турции, России, Армении и Азербайджана.

"Мы предлагаем провести четырехстороннюю встречу при участии президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, меня и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал он в субботу турецким журналистам на пресс-конференции.

Эрдоган отметил, что пока не получил каких-либо ответов на эту инициативу.