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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Премьер Южной Кореи обеспокоен возможностью развития сотрудничества РФ и КНДР в военной сфере

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Республика Корея обеспокоена возможностью военного сотрудничества между КНДР и Россией, заявил южнокорейский премьер-министр Хан Док Су.

"Мы являемся свидетелями сближения отношений между Россией и Северной Кореей. Новости о возможности военного сотрудничества между двумя странами вызывают тревогу", - отметил Хан Док Су, которого цитирует агентство "Ренхап".

Заявления премьера были сделаны в минувшую среду, когда президент России Владимир Путин встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на космодроме Восточный.

Как сообщалось, переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына продолжались в минувшую среду более четырех часов. Они общались в ходе осмотра космодрома Восточный, а затем провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет. Последним пунктом переговоров стал официальный прием в честь северокорейского гостя от имени президента в РФ.

КНДР Ким Чен Ын Республика Корея
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