Китайское издание Global Times считает, что к сближению РФ и КНДР привела политика Вашингтона

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в России, свидетельствуют, что две страны, вероятно, улучшат свое сотрудничество в области технологий, в том числе ракетных, пишет англоязычное китайское издание Global Times со ссылкой на оценки своих экспертов.

По их мнению, этому способствует тот факт, что и Россия, и КНДР "страдают от жестких санкций и угроз со стороны Запада во главе с США".

"Другими словами, именно Вашингтон и его союзники подталкивают Москву и Пхеньян к сближению, и Западу придется столкнуться с любыми последствиями, вызванными враждебной стратегией, которая разрушила ситуацию с безопасностью как в Европе, так и в Северо-Восточной Азии", - пишет газета.

Издание считает, что Путин дал понять в минувшую среду на космодроме Восточный, что Москва готова помочь Северной Корее в создании спутников и освоении космоса.

"Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике. Они и космос пытаются развивать. У нас компетенции хорошие. Покажем наш новый космодром", - цитирует Global Times слова Путина журналистам перед встречей с Ким Чен Ыном.

Россия в настоящее время и так уже находится под жесткими санкциями Запада, напоминает Global Times.

"Таким образом, ей не о чем беспокоиться, если она предоставит секретные технологии Северной Корее, поскольку Москва больше не боится каких-либо дальнейших санкций. По мнению экспертов, сейчас, возможно, не осталось ничего, на что Запад мог бы наложить санкции", - пишет издание.

Один из экспертов заявил Global Times в среду: "Ракетные технологии чрезвычайно чувствительны для державы, обладающей ядерным оружием. Встреча на космодроме Восточный доказывает, что взаимное доверие между двумя странами очень велико".