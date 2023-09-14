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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Токио предостерег от нарушения резолюций СБ ООН о поставках оружия Пхеньяну

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Назначенная накануне министром иностранных дел Японии Ёко Камикава после встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном предостерегла от нарушения резолюций ООН по оружейным сделкам с Северной Кореей.

"Мы наблюдаем (за переговорами - ИФ) с обеспокоенностью, включая возможность того, что это может привести к нарушениям резолюций Совета Безопасности ООН на все сделки с Северной Кореей, связанные с оружием", - заявила она на пресс-конференции.

Она также отметила, что "Япония призвала третьи стороны не оказывать поддержку российским силам (на Украине - ИФ), мы с беспокойством наблюдаем за соответствующей деятельностью".

Лидеры России и КНДР провели переговоры 13 сентября на космодроме Восточный. После встречи Путин сказал, что видит перспективы военно-технического сотрудничества с КНДР.

КНДР Ким Чен Ын Япония СБ ООН Еко Камикава
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