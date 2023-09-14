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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Миссия ЕС сообщила о переносе строительства армяно-американского завода от границы с Нахичеванью

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Строительство на границе с Нахичеванью армяно-американского металлургического завода из города Ерасх на юго-востоке Армении переносится на новое место.

"В последние недели миссия наблюдателей Евросоюза регулярно патрулировала район Ерасха, чтобы наблюдать и контролировать за демонтажом металлургического завода. Нашим присутствием мы способствовали безопасной и надежной транспортировке материалов и оборудования на новое место", - говорится в сообщении миссии ЕС, размещенном в соцсетях.

Ранее министр экономики Армении Ваан Керобян заявлял о строительстве в Ерасхе крупного армяно-американского металлургического завода с объемом инвестиций в $70 млн.

Министерство окружающей среды Армении со своей стороны подчеркивало, что завод строится в соответствии с экологическими стандартами и требованиями, а заявление Азербайджана о негативном трансграничном воздействии на окружающую среду в результате будущей эксплуатации завода является необоснованным и не соответствует действительности.

Стройплощадка завода с момента начала работ подвергалась постоянным обстрелам со стороны ВС Азербайджана. Были ранены двое сотрудников - граждан Индии.

Европейский союз Азербайджан Армения
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