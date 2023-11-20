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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Подписано соглашение о статусе миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Армения и Евросоюз заключили соглашение о статусе миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Документ подписали замглавы МИД Армении Паруйр Оганесян и глава делегации ЕС в республике Василис Марагос, сообщило агентство "Арменпресс".

"Эта миссия уже многое предложила Армении в плане стабильности и безопасности. Соглашение о статусе, которое мы подписали сегодня, поможет внести больше правовой определенности, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране", - заявил Марагос.

Расширить миссию наблюдателей ЕС в Армении несколько дней назад договорились министры иностранных дел ЕС.

"Мы готовы двигаться вперед и еще больше укреплять присутствие миссии в стране, чтобы способствовать стабильности, осуществлять мониторинг с армянской стороны границы и наблюдать за происходящим, - сказал Марагос. - Мы верим, что это укрепит безопасность людей и способствует укреплению доверия в регионе. ЕС стремится к установлению мира в регионе, и это один из инструментов, которыми мы располагаем в Армении".

Паруйр Оганесян уточнил, что на данный момент рано говорить об изменении мандата миссии ЕС. Речь идет, по его словам, об увеличении количественного состава миссии и усилении ее потенциала.

"Из третьих сторон к миссии присоединилась Канада, есть интерес и со стороны других стран", - сказал Оганесян.

Евросоюз Канада Армения Паруйр Оганесян Василис Марагос Азербайджан
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