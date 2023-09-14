Литва заблокирует 53 IP-адреса, позволяющие смотреть российское ТВ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы (КТРЛ) решила заблокировать 53 IP-адреса, которые дают возможность смотреть основные российские телепрограммы, запрещенные к трансляции в республике. Интернет-провайдерам направлены соответствующие указания, передает BNS.

Комиссия сообщила, что в ходе мониторинга выявила возможность смотреть прямые трансляции различных российских телепрограмм, в том числе подпадающих под санкции, одобренные Евросоюзом. К таким программам относятся российские телеканалы Russia Today, "Спутник", "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24/Russia 24", TV Centre International, "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ", "Первый канал".

КТРЛ уже принимала аналогичные решения в марте, мае и июне.