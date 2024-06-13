Литва продлила запрет на ретрансляцию российских и белорусских телепрограмм

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Литовский парламент продлил апрет на ретрансляцию телепрограмм России и Белоруссии, сообщает BNS.

Депутаты одобрили поправки к Закону об общественной информации, которые продлевают запрет на ретрансляцию или распространение в интернете в Литве российских и белорусских радио- и телепрограмм. За проголосовали 99 членов парламента, трое - воздержались, голосов против не было.

Запрет предлагается применять до тех пор, пока "Россия и Белоруссия будут указаны в стратегии национальной безопасности как представляющие опасность и угрозу национальной безопасности Литвы".

Закон предусматривает исключения, согласно которым программы могут ретранслироваться или распространяться: когда это делается из государств-членов ЕС или государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о телевидении без границ, или когда комиссия по радио и телевидению Литвы дает на это разрешение.

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы (КТРЛ) в сентябре 2023 года решила заблокировать 53 IP-адреса, которые дают возможность смотреть основные российские телепрограммы, запрещенные к трансляции в республике. Соответствующие указания были даны интернет-провайдерам.

В ходе мониторинга комиссия обнаружила возможность смотреть прямые трансляции различных российских телепрограмм, в том числе попадающих под санкции Евросоюза. К таким программам относятся российские телеканалы Russia Today, "Спутник", "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24/Russia 24", TV Centre International, "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ", "Первый канал".