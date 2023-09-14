Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Россиян призвали соблюдать запрет на купание на курортах Египта после нападения акулы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Каире призвало российских туристов быть более осторожными во время отдыха на курортах Египта в связи с нападением акулы на женщину и соблюдать введенные властями ограничения на купание в море.

"На побережье египетского города Дахаб на Синайском полуострове на гражданку Египта напала акула. Пляж в Дахабе временно закрыли. Просим отдыхающих на египетских курортах россиян неуклонно соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии со ссылкой на заявление министерства по делам окружающей среды Египта, была создана комиссия для выяснения причин произошедшего и обследования прибрежной зоны.

В среду, 13 сентября, на курорте Дахаб акула напала на египтянку, которая купалась в море, и укусила ее за руку. Сейчас женщина находится в больнице, ее состояние стабилизировано. По информации египетских СМИ, она потеряла руку.

Каир Египет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США введут санкции против 150 юрлиц и физлиц за поставку РФ технологий

США введут санкции против 150 юрлиц и физлиц за поставку РФ технологий

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Румыния просит Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки масла и меда с Украины

Румыния просит Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки масла и меда с Украины

Илон Маск призвал американские власти создать регулятора в сфере ИИ

Илон Маск призвал американские власти создать регулятора в сфере ИИ

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины

Лукашенко совершит рабочий визит в Россию

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина

Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });