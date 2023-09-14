Россиян призвали соблюдать запрет на купание на курортах Египта после нападения акулы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Каире призвало российских туристов быть более осторожными во время отдыха на курортах Египта в связи с нападением акулы на женщину и соблюдать введенные властями ограничения на купание в море.

"На побережье египетского города Дахаб на Синайском полуострове на гражданку Египта напала акула. Пляж в Дахабе временно закрыли. Просим отдыхающих на египетских курортах россиян неуклонно соблюдать все предписания местных властей, включая ограничения по плаванию в открытом море", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипмиссии со ссылкой на заявление министерства по делам окружающей среды Египта, была создана комиссия для выяснения причин произошедшего и обследования прибрежной зоны.

В среду, 13 сентября, на курорте Дахаб акула напала на египтянку, которая купалась в море, и укусила ее за руку. Сейчас женщина находится в больнице, ее состояние стабилизировано. По информации египетских СМИ, она потеряла руку.