SpaceX готовится запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX в пятницу может вывести на орбиту очередную группу из 22-х интернет-спутников Starlink, сообщает специализированное издание Spaceflight Now.

Запуск ракеты предполагается осуществить с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 00:03 по времени Восточного побережья США (в 7:03 по московскому времени).

Это будет 108-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 39-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже почти 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон, находящуюся в Атлантике.