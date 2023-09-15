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Ракета SpaceX в пятницу стартует на орбиту с новой группой спутников Starlink

Ракета SpaceX в пятницу стартует на орбиту с новой группой спутников Starlink
Фото: George Rose/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартует на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 00:03 по времени Восточного побережья США (в 07:03 мск).

Это будет 108-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 39-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже почти 5,1 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в пятый раз, после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.

Falcon 9 SpaceX Starlink США
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