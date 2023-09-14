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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

США ввели санкции против "АвтоВАЗа", "Соллерса", "Москвича" и "Автодора"

США ввели санкции против "АвтоВАЗа", "Соллерса", "Москвича" и "Автодора"
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Российские автопроизводители "АвтоВАЗ" и "Соллерс" включены в санкционные списки США, следует из текста лицензии Управления по контролю за иностранными активами американского министерства финансов (OFAC).

Под санкции также попала и госкомпания "Автодор".

Как сообщил американский Минфин, под санкции США подпали и другие российские производители автомобилей и спецтехники. В частности, в SDN List оказались ПАО "Кировский завод", машиностроительный завод "Тонар", а также другие компании производственного сектора, не связанные с автопромом.

В пресс-службе "Соллерса" "Интерфаксу" заявили, что не видят негативных последствий для бизнеса в связи с действиями OFAC. "Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы "Соллерс" полностью перестроен на санкционно устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчётов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнёров", - отметили в компании.

Оперативными комментариями "АвтоВАЗа" и "Москвича" "Интерфакс" не располагает.

США в четверг произвели одно из самых масштабных в этом году обновлений российского сегмента SDN List. В общей сложности Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина включило в санкционные списки более 20 физических лиц и свыше 130 предприятий.

США OFAC АвтоВАЗ Соллерс Автодор
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