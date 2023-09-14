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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ

США произвели масштабное расширение санкционного списка по РФ
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - США в четверг произвели одно из самых масштабных в этом году обновлений российского сегмента SDN List.

Под американскими санкциями с 14 сентября находится целый ряд крупных российских предпринимателей, в том числе Искандер Махмудов, Андрей Бокарев, Игорь Алтушкин, следует из сообщения Минфина США.

Целая группа представляет машиностроительный сектор - "Трансмашхолдинг", "АвтоВАЗ", "Соллерс", "Москвич", МЗ "Тонар", "Криогенмаш", группа ГМС ("Гидромашсервис").

В SDN List включена компания "АГД Даймондс" (AGD Diamonds, второй после уже фигурирующей в списке "АЛРОСА" производитель алмазов в РФ с 10% добычи в стране).

Санкционный список также пополнили "Объединенная металлургическая компания" (ОМК), "Русская медная компания" (РМК) и группа "Русская энергия" Романа Троценко с рядом ее активов.

Под санкциями теперь находится банк "Ак Барс", Синко-банк, а также инвестиционное подразделение Альфа-групп - компания "А1".

Кроме того, США ввели санкции против госкомпании "Автодор".

Одновременно OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за санкционное правоприменение, выпустило лицензию на сворачивание операций с РМК, ОМК, Трансмашхолдингом, АвтоВАЗом, "Москвичом", "Тонаром", "Соллерсом" и "Арктической перевалкой" (структура "НОВАТЭКа", владеющая терминалами по перевалке сжиженного природного газа в Мурманске и на Камчатке)) на срок до 13 декабря текущего года.

OFAC АвтоВАЗ Автодор Ак Барс США Соллерс
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