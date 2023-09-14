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Adobe открыла коммерческий доступ к возможностям ИИ Firefly

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская Adobe Inc., разработчик графического программного обеспечения, открыла коммерческий доступ к созданному компанией искусственному интеллекту (ИИ) Firefly, говорится в пресс-релизе Adobe.

Ранее генеративный ИИ находился на стадии бета-тестирования. Пользователи впервые смогли изучить возможности Firefly в мае этого года, а уже в августе Adobe интегрировала часть функционала ИИ в очередную версию своего приложения Express, позволяющего создавать и редактировать видео, изображения и документы.

Теперь инструментарий Firefly доступен в полном объеме, встроен в выпускаемое Adobe программное обеспечение (ПО) и может применяться в коммерческих целях.

Для работы с ИИ была введена система так называемых кредитов: изначально предоставляется ограниченное их количество, которое зависит от того, на какое именно ПО компании у пользователя оформлена подписка.

Так, тарифный план, включающий все приложения пакета Creative Cloud, позволяет рассчитывать на 1 тыс. кредитов в месяц, а подписчики отдельных продуктов пакета, например, Illustrator или Photoshop, получат 500 кредитов. Клиентам Adobe, не имеющим платной подписки, будет доступно 25 кредитов в месяц.

По мере применения тех или иных функций Firefly кредиты будут расходоваться. После того, как их запас будет исчерпан, ИИ станет работать медленнее, и пользователю будет предложено приобрести дополнительные кредиты сверх лимита.

Для клиентов, имеющих платную подписку на некоторые приложения компании, лимит начнет действовать не сразу, а с 1 ноября текущего года.

В четверг после закрытия торгов Adobe опубликует показатели за третий финансовый квартал. На пресс-конференции, посвященной квартальной отчетности, разработанный компанией ИИ станет ключевой темой, считает аналитик Citi Research Тайлер Радке.

На фоне новостей о Firefly акции Adobe в среду прибавляли в цене до 3%, однако в ходе торгов в четверг дешевеют на 0,4%. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 63,4%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 32,8%.

Adobe Firefly
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