Ракета Alpha вывела на орбиту спутник Космических сил США

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американская ракета Alpha в пятницу вывела на орбиту спутник в интересах Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя Firefly Aerospace.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты, способной выводить на орбиту около 1,2 тонн полезной нагрузки, был осуществлен с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Миссия, получившая название Victus Nox, что в переводе с латыни означает "покорить ночь", была призвана продемонстрировать, насколько быстро американские военные могут вывести спутник на орбиту в ответ на возможную угрозу национальной безопасности. Заявка на установку и запуск аппарата поступила от Космических сил всего за 24 часа до старта ракеты, которая находилась в готовности более двух недель.

Это уже третий запуск ракеты компании. В сентябре 2021 года ракета взорвалась вскоре после запуска из-за проблем в работе первой ступени.

Firefly Aerospace является частной аэрокосмической компанией со штаб-квартирой в Остине (штат Техас), которая разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов на орбиту.