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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:11

Лукашенко предложил подумать о трехстороннем сотрудничестве Белоруссия-РФ-КНДР

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому президенту Владимиру Путину подумать о трехстороннем сотрудничестве с КНДР.

В минувшие дни на космодроме Восточный прошла встреча президента РФ с лидером КНДР Ким Чен Ыном, о результатах которой Путин решил рассказать Лукашенко на их встрече в Сочи в пятницу.

"Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми рабочими днями, приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на Восточном космодроме, потому что сам был там уже как-то, мы посещали этот космодром ранее. Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих - Северная Корея, Россия", - сказал Лукашенко на встрече с Путиным.

Александр Лукашенко Белоруссия КНДР РФ
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