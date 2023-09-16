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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела орбиту очередную партию из 22-х мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22-х спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 23:38 по времени Восточного побережья США (в субботу в 06:38 мск). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

Это был 108-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 39-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в пятый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике.

США SpaceX Falcon 9 Starlink
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