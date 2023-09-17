SpaceX готовится к запуску на орбиту двух групп интернет-спутников Starlink

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX на предстоящей неделе планирует запустить на орбиту сразу две группы мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуски с помощью ракет-носителей Falcon 9 предполагается осуществить 20 и 23 сентября с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Это будет 109-м и 110-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 40-м и 41-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запусков первые многоразовые ступени ракет-носителей после отделения должны будут совершить управляемую вертикальную посадку на морские платформы-дроны в Атлантике.