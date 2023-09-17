Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

SpaceX готовится к запуску на орбиту двух групп интернет-спутников Starlink

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX на предстоящей неделе планирует запустить на орбиту сразу две группы мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуски с помощью ракет-носителей Falcon 9 предполагается осуществить 20 и 23 сентября с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Это будет 109-м и 110-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 40-м и 41-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запусков первые многоразовые ступени ракет-носителей после отделения должны будут совершить управляемую вертикальную посадку на морские платформы-дроны в Атлантике.

США SpaceX Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС обсудит в ООН перспективу возрождения черноморской зерновой инициативы

Степанакерт одобрил синхронную перевозку гуманитарных грузов из Азербайджана и Армении

СМИ узнали об остановке Эр-Риядом переговоров с Израилем о нормализации отношений

СМИ узнали об остановке Эр-Риядом переговоров с Израилем о нормализации отношений

Спасатели РФ начали поисковые работы в пострадавшем от наводнения городе Дерна

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 сентября

Въезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны ЕC

Въезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны ЕC

В НАТО заявили, что объем запрошенной Киевом помощи превышает возможности альянса

НАТО в 2024 году проведет крупнейшие со времен холодной войны учения

Глава штаба ВС Италии займет пост председателя Военного комитета НАТО

Глава штаба ВС Италии займет пост председателя Военного комитета НАТО

Премьер Болгарии не стал говорить с фермерами на фоне снятия эмбарго на зерно с Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });