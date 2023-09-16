НАТО в 2024 году проведет крупнейшие со времен "холодной войны" учения

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - НАТО в следующем году проведет самые масштабные с конца "холодной войны" военные учения с участием более 40 тыс. военнослужащих, сообщил в субботу председатель военного комитета альянса Роб Бауэр.

"В 2024 году альянс проведет наиболее масштабные коллективные учения в истории с периода "холодной войны" под названием Steadfast Defender. Около 40 тыс. военных со всего альянса примут участие в этих учениях в Германии, Польше и трех странах Балтии", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Осло.

Он добавил, что "начинается новая эра коллективной обороны, к которой военное командование НАТО готовилось несколько лет".