Российские военные сообщили о гибели четырех сирийских военных от рук боевиков

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии сообщают о гибели четырех военнослужащих сирийской армии в результате нападения диверсионной группы и обстрелов со стороны террористов.

"В районе населенного пункта Амкия провинции Латакия в результате обстрела из ПТУР, произведенного террористами из района Эль-Анкави, погибли трое сирийских военнослужащих", - заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС)) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

Он добавил, что один сирийский военнослужащий погиб и четверо получили ранения в результате нападения диверсионной группы боевиков на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Сандран провинции Латакия.

Кроме того, замруководителя ЦПВС отметил, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

Так, по его словам, "за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 15 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений тремя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей "Typhoon", парой истребителей "Rafale" и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил Кулить.