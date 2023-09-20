Российские военные сообщили о 22 нарушениях западной коалиции в небе Сирии за сутки

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Кулить на брифинге в среду.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 9 нарушений воздушного пространства Сирии "парой истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".