Объем запрашиваемых Киевом вооружений превышает возможности НАТО

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Масштаб военной помощи, которую запрашивает Украина, превышают производственные возможности НАТО, заявил в субботу председатель военного комитета альянса Роб Бауэр.

"Объем вооружений и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромен. (...) Масштабы и объемы применяемого вооружения превышают наши производственные возможности", - сказал Бауэр на пресс-конференции в Осло.

По его словам, сейчас страны НАТО "отдают вооружение и заказывают новое, и в этом процессе нет баланса".

Кроме того, отметил глава военного комитета, странам при принятии решения о поставках Киеву вооружений нужно думать также о рисках для безопасности их государства и Североатлантического альянса в целом.