Польша начнет установку электронного барьера по реке Буг в этом году

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Установка электронного барьера по реке Буг на границе с Белоруссией начнется в текущем году, физический барьер на этом участке границы не предусмотрен, сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

"В пятницу (15 сентября - ИФ) Пограничная стража объявила тендер на строительство электронного барьера на реке Буг вдоль границы с Белоруссией", - напомнил глава МВД Польши, добавив, что "тендер будет завершен в середине ноября, чтобы выбранный подрядчик мог приступить к строительству уже в этом году".

Каминьский выступил в воскресенье на пресс-конференции на пограничном переходе Тересполь - Брест. Его цитирует агентство PAP.

"Электронный барьер будет иметь длину 172 км; это будет примерно 4,5 тыс. камер "день-ночь" и тепловизионных, датчики движения, сотни километров передающих кабелей", - отметил министр.

Он подчеркнул, что "любая попытка незаконного пересечения границы через реку будет выявлена нашими пограничниками".

Глава МВД также сообщил, что "на реке Буг не планируется строительство инженерного, физического заграждения, чтобы не отсечь наших граждан от реки".

В январе-декабре 2022 года Польша возвела заграждение на границе с Белоруссией, на всей ее протяженности, за исключением участка, проходящего по реке Буг. Оно представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой.

Установка электронного барьера на сухопутном участке польско-белорусской границы завершилась летом 2023 г. Он включает в себя 11 контейнеров, в которые интегрированы электронные системы контроля, включая камеры ночного видения, тепловизионные камеры, десятки километров кабелей обнаружения. Контролирует работу электронного барьера Центр надзора в Белостоке.