В Совбезе Белоруссии заявили о готовности провести военные учения с Польшей

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Совете безопасности Белоруссии заявили о готовности провести совместные военные учения с Польшей.

"Если поляки готовы провести с нами учения, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы сможем отработать совместно", - сказал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко в воскресенье в эфире гостелеканала СТВ.

Он отметил, что "вопросы для возможной отработки лежат на поверхности: противовоздушная оборона в рамках охраны совместной границы, пограничная безопасность, противодействие трансграничным угрозам, связанным с биологическими и иными чрезвычайными ситуациями".

"Будет предложение - появится наша ответная реакция и наши действия", - отметил представитель белорусского Совбеза.

Муравейко также сообщил, что белорусские военнослужащие примут участие в совместных учениях по линии СНГ в России.

"Буквально завтра-послезавтра начнется совместное учение по линии Содружества Независимых Государств по подготовке сил и средств системы противовоздушной обороны. Наши боевые расчеты убывают на полигоны Ашулук и Телемба, чтобы отработать комплекс применения и ведения противовоздушной обороны в современных условиях стрельбы реальными боевыми ракетами по современным элементам и мишеням, которые традиционно мы проводим на полигонах Российской Федерации", - сказал представитель Совбеза Белоруссии.

Муравейко отметил, что "учения, что по линии Союзного государства, что по линии Организации Договора о коллективной безопасности, безусловно, учитывают последние тренды и тенденции развития военной науки, теории, практики".

"Особо много интересных вещей придают для организации учений сейчас проводимая специальная военная операция Вооруженными силами России. Россияне активно делятся опытом, показывают последние достижения своих научных разработок, современные приемы и способы ведения действий, разминирования местности, применения беспилотных летательных аппаратов. В тренде, естественно, такие важные моменты, как контрбатарейная борьба, борьба с диверсионно-разведывательными группами. Естественно, такие знаковые события, которые были отработаны на территории нашей страны, это посадка авиации на аэродромные участки дороги", - уточнил он.

Муравейко также анонсировал проведение масштабных учений вооруженных сил Белоруссии в последней декаде сентября.

"Говоря о национальных программах, которые ежегодно проводятся в рамках программ подготовки вооруженных сил, других войск и воинских формирований, там классический набор мероприятий подготовки: от взвода, роты, батальона, бригады. И обычно завершается масштабными учениями в масштабе Вооруженных сил", - сказал он.

"В них принимают участие, как правило, все элементы военной организации государства, привлекаются территориальная оборона. На последнее учение будет привлекаться в том числе и народное ополчение", - добавил Муравейко.

Представитель белорусского Совбеза уточнил, что учения пройдут в конце сентября, "примерно с 20-го по 26-е".

Также, по его словам, белорусские военнослужащие прошли в России полный цикл подготовки, связанный с применением ядерного оружия.

"Получив от Российской Федерации ядерные боеприпасы, белорусские специалисты прошли в России полный цикл подготовки. Отработали комплекс мероприятий на тренажерах и реальных объектах, прошли определенный контрольный срез и допуск, получив соответствующую возможность применять это оружие", - сказал представитель Совбеза Белоруссии.

"В первую очередь хотел бы уберечь от тех безумных мыслей и безумных идей проверить на практике, умеют ли белорусы применять это оружие", - подчеркнул Муравейко.

"У нас есть дух, воля и готовность в случае необходимости всеми средствами защищать нашу страну", - резюмировал он.