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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Власти Республики Конго опровергли сообщения о перевороте в стране

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В правительстве Республики Конго призвали не верить сообщениям в соцсетях о перевороте в стране.

"Циркулируют выдуманные данные о том, что в Браззавиле (конголезская столица - ИФ) якобы происходят серьезные события. Правительство опровергает эту информацию, к которой следует относиться как к "фейк-ньюс", - отметил в заявлении представитель правительства Тьерри Мунгалла.

"Спешим заверить, что обстановка - спокойная, призываем население спокойно продолжать свою деятельность", - добавил он.

Африканские СМИ поясняют, что в воскресенье в соцсетях появились публикации о том, что в Браззавиле якобы происходит путч.

Республика Конго
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