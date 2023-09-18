Что случилось этой ночью: понедельник, 18 сентября

Сбитые украинские беспилотники в Крыму, планы Байдена предложить расширение состава Совбеза ООН, опровержение сообщений о перевороте в Республике Конго

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские военные сбили еще один украинский беспилотник в Крыму. Дрон был уничтожен над юго-западной частью полуострова. До этого Минобороны РФ сообщало о нейтрализации в воскресенье двух украинских БПЛА на том же направлении.

- Байден запланировал внести предложение о расширении состава Совбеза ООН. The Telegraph пишет, что президент США настаивает на "пяти или шести" новых постоянных членах, включая Индию, Бразилию, Германию, Японию, Бразилию и Южную Африку.

- Власти Республики Конго опровергли сообщения о перевороте в стране. "Спешим заверить, что обстановка - спокойная, призываем население спокойно продолжать свою деятельность", - сообщил представитель правительства Тьерри Мунгалла.

- В Совбезе Белоруссии заявили о готовности провести военные учения с Польшей. По словам замгоссекретаря СБ Белоруссии Павла Муравейко, Минск выступит с подобной инициативой при желании польской стороны.

- Минобороны РФ сообщило об украинском БПЛА, сбитом в Белгородской области. "Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - говорится в сообщении Минобороны РФ.