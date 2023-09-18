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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Пять американских заключенных покинули Иран по договоренности с США об обмене

Обмен должен пройти в Катаре

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Из Тегерана в Катар вылетел самолет с пятью гражданами США, которые ранее содержались в иранской тюрьме "Эвин". Иран и США ранее договорились об обмене с заключенными. Как сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в США, на борту также находятся два родственника американцев.

Заключенных ранее перевели из тюрьмы под домашний арест и разместили в нескольких гостиницах Тегерана.

В Катаре их должны обменять на задержанных в США иранцев, обвиняемых в нарушении американских санкций. Ранее в понедельник двое из пяти иранских заключенных уже прибыли в аэропорт Дохи. Еще трое иранцев решили после обмена не возвращаться в Иран.

В МИД Ирана ранее заявили, что выполнен главный пункт требований для обмена - $6 млрд иранских активов, ранее замороженных в Южной Корее, отправлены в Катар, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

Администрация США согласилась не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод этих активов.

Решение администрации подверглось критике со стороны ряда республиканцев, которые утверждают, что "сделка укрепит иранскую экономику в то время, когда Иран представляет растущую угрозу для США и союзников на Ближнем Востоке".

Иран США Катар МИД
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