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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

МИД Ирана подтвердил планирующийся обмен заключенными с США в понедельник

Тегерану вернут замороженные в Южной Корее активы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Обмен пяти американских заключенных на пятерых иранских будет осуществлен позже в понедельник, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на МИД Ирана.

По словам представителя МИД Насера Канаани, выполнен основополагающий пункт требований - $6 млрд иранских активов, ранее замороженных в Южной Корее, отправлены в Катар, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

Bloomberg со ссылкой на источники ранее в сентябре сообщал, что США и Иран в соответствии с ранее достигнутым соглашением могут обменяться заключенными 18 сентября.

Ранее стало известно, что администрация США согласилась не применять санкции в отношении иностранных банков за перевод замороженных иранских активов на сумму $6 млрд, что стало основой договоренности об обмене заключенными между двумя странами.

Bloomberg отмечает, что администрация Байдена ранее отвергла заявления Ирана о том, что не будет никаких ограничений на использование этих средств. Решение администрации США подверглось критике со стороны ряда республиканцев, которые утверждают, что "сделка укрепит иранскую экономику в то время, когда Иран представляет растущую угрозу для США и союзников на Ближнем Востоке".

Иран Катар США Южная Корея
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