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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Глава ЕК призвала установить плату за выбросы углерода в глобальном масштабе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите по целям устойчивого развития назвала установление цен на выбросы углерода эффективной мерой климатической политики.

"Установление цен на углерод способствует инновациям в частном секторе, оно заставляет загрязнителей платить справедливую цену за углерод и выбросы углекислого газа, одновременно сокращая выбросы. А доходы могут поддержать экологически чистый переход в развивающихся странах", - сказала глава ЕК, выступая в понедельник в Нью-Йорке.

Она привела цифры. В прошлом году европейская система ценообразования на выбросы углерода привлекла 38 млрд евро. ЕС, по ее словам, реинвестировал 100% этих средств в борьбу с изменением климата.

"Но, если вы посмотрите на глобальные выбросы парниковых газов, лишь 20% покрываются платой за выбросы углерода. Только представьте себе глобальные последствия с точки зрения новых доходов - при одновременном сокращении выбросов парниковых газов, - если бы больше стран приняли эту стратегию, ввели бы плату за выбросы углерода и направили бы справедливую долю своих доходов в развивающиеся страны и на развивающиеся рынки", - заявила фон дер Ляйен.

ЕК Урсула фон дер Ляйен
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