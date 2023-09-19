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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Лавров и Ван И раскритиковали попытки урегулировать конфликт на Украине без участия РФ

Лавров и Ван И раскритиковали попытки урегулировать конфликт на Украине без участия РФ
Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И в понедельник обсудили конфликт на Украине и проинформировали друг друга о содержании переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном и советником президента США по нацбезопасности Джоном Салливаном.

"Стороны обстоятельно обсудили текущее положение дел на Украине, отметив бесперспективность попыток урегулирования кризиса без учета интересов и тем более без участия России", - сообщил МИД России.

Отмечается, что Лавров рассказал об основных итогах официального визита в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ван И, в свою очередь, проинформировал о содержании переговоров с советником президента США по нацбезопасности Салливаном.

Кроме того, "состоялся углубленный обмен мнениями по вопросам взаимодействия в ООН, включая проблематику реформы Совета Безопасности. Отмечена важность дальнейшего углубления эффективной координации в рамках ШОС и БРИКС с учетом роста авторитета и представительности этих структур на фоне их расширения, а также в "Группе двадцати", асеаноцентричных объединениях, АТЭС и в других международных форматах", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия Сергей Лавров Китай Ван И КНДР США
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