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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

В Москве начались переговоры Николая Патрушева и Ван И

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве начался 18-й раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

"С участием представителей министерств и ведомств двух стран их проводят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и член Политбюро ЦК КПК, руководитель канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министр иностранных дел Китайской народной республики Ван И", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в Совбезе сообщили, что в этот же день в Москве пройдут и трехсторонние консультации по безопасности в формате: Россия, Китай, Монголия. "Делегации возглавят секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, член политбюро ЦК КПК Ван И и секретарь Совета национальной безопасности Монголии Жадамбын Энхбаяр", - сказали в пресс-службе.

Николай Патрушев Ван И Китай Монголия Совбез
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