Шойгу прибыл в Иран для переговоров с военным руководством республики

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу прибыла во вторник в Тегеран для переговоров с военным руководством Исламской Республики Иран (ИРА), сообщает министерство обороны России.

В сообщении отмечается, что "данный визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами".

У главного задания генштаба вооруженных сил ИРА состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра. Министра обороны РФ приветствовал начальник иранского генштаба Мохаммад Багери, сказано в сообщении.