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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

ВТС РФ и Ирана закрепят в договоре о долгосрочном сотрудничестве двух стран

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном станет одним из пунктов разрабатывающегося договора о долгосрочном сотрудничестве между двумя странами, сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во вторник.

"Сейчас, как вы знаете, разрабатывается договор о долгосрочном сотрудничестве между Ираном и Россией, и в нём предусмотрено, в том числе, военно-техническое сотрудничество. Это подготовит хорошую почву для развития отношений между двумя странами", - сказал Багери.

"По поручению духовного лидера Ирана, - отметил Багери, - мы стараемся развивать отношения с Россией на долгосрочную перспективу". Военачальник подчеркнул, что "благодаря воле лидеров двух стран, отношения с Российской Федерацией постоянно развиваются и приобретают новые и разнообразные аспекты".

Он также отметил, что в результате изменений, которые происходят на планете, становится очевидным факт, "что та эра однополярного мира, которую насаждали США, подходит к концу, и мир вступил в эпоху многополярности".

Багери констатировал, что Иран и Россия придерживаются схожих позиций, и это подтвердили, в частности, обсуждения, состоявшиеся недавно в рамках конференции по международной безопасности в Москве.

Он также заявил, что Иран и Россия еще очень далеки от реализации полного потенциала сотрудничества, который есть у двух стран.

"Несмотря на то, что наши отношения в последние годы развиваются, мы еще очень далеки от реализации полного потенциала, который есть у двух стран. Мы очень далеки от этой точки, и мы должны многое сделать, чтобы полностью пользоваться существующим потенциалом сотрудничества", - констатировал военачальник.

При этом он отметил, что "военная сфера является двигателем и авангардом для развития отношений между Ираном и Россией, и проведение таких мероприятий, как военные консультации и комиссии может способствовать резкому развитию отношений между двумя странами".

Иран
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