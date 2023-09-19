Пашинян обвинил Баку в намерении вовлечь Армению в военные действия в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Армения не вовлечена в боевые действия в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"По всей протяженности границ Армении ситуация относительно стабильная. Видимых и существенных изменений ситуации нет. Но основная и ключевая цель и мишень осуществляемых в Нагорном Карабахе действий - вовлечение Армении в боевые действия. Армения, несмотря на различные заявления азербайджанской стороны, не вовлечена в боевые действия в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян во вторник в прямом эфире в соцсетях по итогам проведения заседания Совета безопасности Армении.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе у Армении нет армии.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны "антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных".