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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Пашинян обвинил Баку в намерении вовлечь Армению в военные действия в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Армения не вовлечена в боевые действия в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"По всей протяженности границ Армении ситуация относительно стабильная. Видимых и существенных изменений ситуации нет. Но основная и ключевая цель и мишень осуществляемых в Нагорном Карабахе действий - вовлечение Армении в боевые действия. Армения, несмотря на различные заявления азербайджанской стороны, не вовлечена в боевые действия в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян во вторник в прямом эфире в соцсетях по итогам проведения заседания Совета безопасности Армении.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе у Армении нет армии.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны "антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных".

Армения Никол Пашинян Нагорный Карабах Азербайджан
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