Пашинян заявил о начале сухопутной операции ВС Азербайджана в Карабахе

По всей территории НКР нанесены ракетно-артиллерийские удары, также сообщил премьер Армении

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают всю территорию Нагорного Карабаха с целью установления контроля над населенными пунктами; он также сообщил, что азербайджанская армия начала сухопутную операцию в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

"ВС Азербайджана начали обстрел всей территории Нагорного Карабаха ракетно-артиллерийскими средствами, после чего начали действия по прорыву линии соприкосновения и взятия под контроль позиций и населенных пунктов. Мы на связи с Нагорным Карабахом", - сказал Пашинян во вторник в прямом эфире в соцсетях по итогам проведения заседания Совета безопасности Армении.

По его словам, нанесены ракетно-артиллерийские удары по всей территории Нагорного Карабаха, "после чего по нескольким направлениям ВС Азербайджана начали сухопутные действия".

Он заявил, что для Еревана было странным сообщение Азербайджана о том, что Баку проинформировал Москву о начале военной операции в Нагорном Карабахе. "Факт в том, что мы об этих действиях от наших коллег в России не получили никакой информации", - отметил Пашинян.

Он также заявил, что сложившаяся вокруг Карабаха ситуация не была непредвиденной. "Мы видели напряжение ситуации. И сейчас мы видим, что Азербайджан начал сухопутную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. Мы считаем, что, в первую очередь, российские миротворческие силы должны принять меры. Во-вторых, ожидаем мер от Совета безопасности ООН", - сказал Пашинян.

"Армения никому не давала мандат на проведение в Нагорном Карабахе этнических чисток. Наша задача была и есть обеспечение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", - сказал премьер.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Как сообщалось ранее, во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли шесть граждан Азербайджана - четверо военных и двое мирных жителей. В Баку расценили это как теракт.

Позднее министерство обороны Азербайджана объявило о проведении в Карабахе антитеррористических мероприятий против армянских военных с целью "восстановления конституционного строя и пресечения провокаций".

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило о ракетно-артиллерийском огне со стороны ВС Азербайджана. "19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары", - заявили в пресс-службе Минобороны непризнанной республики.

В свою очередь, министерство обороны Армении заявило об отсутствии армянской армии на территории Нагорного Карабаха.