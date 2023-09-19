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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Около 30 мирных жителей ранены в результате боевых действий в Нагорном Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Около 30 мирных жителей получили ранения, двое погибли в результате военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщил уполномоченный по правам человека в непризнанной республике Гегам Степанян.

"По последним данным, среди мирного населения двое погибших, из которых один ребенок, и 26 раненых, из которых 11 - дети", - написал на своей странице в соцсети Степанян.

Он отметил, что разрушения гражданских объектов зафиксированы в четырех районах Нагорного Карабаха и в Степанакерте.

Хроника 27 сентября 2020 года – 19 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Карабах Нагорный Карабах НКР
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