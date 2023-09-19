В НКР сообщили о двух погибших в результате обстрела азербайджанскими военными

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Среди мирного населения в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики есть многочисленные раненые и жертвы, сообщил уполномоченный по правам человека в республике Гегам Степанян.

"По последним данным, среди мирного населения есть двое погибших, один из которых ребенок. Из 11 известных раненых - восемь детей", - написал на своей странице в соцсети Степанян.

Ранее сообщалось, что семеро раненых детей доставлены в медцентр "Аревик" в Степанакерте.