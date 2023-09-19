Азербайджан заявил о гибели гражданского лица при обстреле военными Армении Шуши

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате обстрела со стороны армянских военных города Шуша в Карабахе, сообщила генеральная прокуратура Азербайджана.

"В результате обстрела 19 сентября города Шуша в Карабахском регионе Азербайджана со стороны формирований вооруженных сил Армении из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, от осколочного ранения погиб инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления государственного заповедника города Шуша", - говорится в сообщении.

По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело.