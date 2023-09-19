Пашинян и Блинкен обсудили происходящее в Нагорном Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили последние события в непризнанном Нагорном Карабахе на фоне антитеррористической военной операции, которую в регионе начал Азербайджан.

"В ходе телефонного разговора обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе, сложившаяся после нападения Азербайджана. Пашинян и Блинкен подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов для деэскалации", - сообщила пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

Минобороны Азербайджана ранее 19 сентября сообщило, что проводит локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе против армянских военных. В Ереване возразили, что в НКР ВС Армении нет. Руководство НКР через несколько часов предложило Баку прекращение огня и переговоры. В Ереване начались протесты с требованием отставки Пашиняна.

В ЕС осудили эскалацию конфликта и призвали Азербайджан прекратить боевые действия. МИД Франции призвал созвать Совбез ООН в связи с происходящим.