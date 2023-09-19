Байден раскритиковал РФ за приостановку участия в ДСНВ и выход из ДОВСЕ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден во вторник выступил с критикой в адрес России за приостановку участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и заявил о приверженности США усилиям по уменьшению угроз, которые несут эти вооружения.

"После более 15 лет прогресса, достигнутого в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Россия разорвала давние соглашения о контроле над вооружениями, в том числе объявив о приостановке ДСНВ, а также о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Это безответственно и делает мир менее безопасным", - сказал Байден, выступая на Генассамблее ООН.

При этом он подчеркнул, что США продолжают прилагать усилия по сокращению угрозы, которую представляет оружие массового уничтожения, "вне зависимости от того, что происходит в мире". Так, он отметил, что США по-прежнему добиваются денуклеаризации на Корейском полуострове и осуждают КНДР за нарушение резолюций СБ ООН. Однако американский лидер добавил, что Вашингтон привержен дипломатическому взаимодействию с Пхеньяном для достижения денуклеаризации.

Помимо этого, по словам Байдена, Вашингтон продолжает работать с партнерами в сфере реагирования на дестабилизирующую деятельность в регионах. В частности, он заявил о "непоколебимой приверженности США тому, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия".

Приостановка участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) связана с необходимостью обеспечения безопасности страны в условиях, когда блок НАТО объявил своей целью стратегическое поражение России, заявил 21 февраля президент Владимир Путин.