Российские военные сообщили о 37 нарушениях западной коалиции в небе Сирии за сутки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 18 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил Кулить на брифинге во вторник.

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 19 нарушений четырьмя парами истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

Кулить сообщил также, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил боевиками террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (запрещена в РФ), в результате которых один сирийский военнослужащий получил ранение.