Российские военные заявили о 25 нарушениях со стороны коалиции в небе Сирии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге в пятницу.

Он сообщил также, что в районе Эт-Танф зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии "тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".

Кроме того, по словам замруководителя ЦПВС, один сирийский военнослужащий был ранен в ходе обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинциях Идлиб и Алеппо.