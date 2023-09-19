В ходе столкновений у здания правительства Армении пострадали 16 полицейских и 18 демонстрантов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Более 30 человек пострадали в результате столкновения демонстрантов с полицейскими у здания правительства Армении в центре Еревана.

"По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 34 человека, из которых 16 - полицейские, 18 - гражданские лица", - заявили в пресс-службе Минздрава Армении.

Отмечается, что 17 человек получили необходимую помощь и были выписаны из больницы.

"16 человек продолжают лечение. Один человек прооперирован", - уточнили в ведомстве.