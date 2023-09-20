СК Армении возбудил уголовное дело в связи с задержанием демонстрантов с ножами

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Три человека задержаны во вторник вечером на акции протеста у здания правительства Армении по подозрению в ношении холодного оружия.

"На продолжающемся на площади Республики массовом собрании сотрудники полиции обнаружили у трех участников акции ножи. На основании подозрения о ношении холодного оружия указанные лица задержаны", - заявили в Следственном комитете Армении, отметив, что возбуждено уголовное дело.

Акция протеста у здания правительства Армении продолжается, передает корреспондент "Интерфакса". Демонстранты озвучивают антиправительственные лозунги, требуют отставки премьера Никола Пашиняна, остановки военных действий Азербайджана.

По данным Минздрава, в результате столкновения демонстрантов с полицейскими пострадали 34 человека, из которых 16 - полицейские, 18 - гражданские лица.