Лавров представит российские подходы к глобальным вопросам на неделе высокого уровня ГА ООН

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российская делегация по главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду начнет работу в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Ожидается, что Лавров примет участие в ряде многосторонних мероприятий, в том числе по линии Совета Безопасности ООН, БРИКС, ОДКБ, ШОС и Группы друзей в защиту Устава ООН.

Кроме того, министр "намерен провести порядка двадцати двусторонних встреч с коллегами из различных государств и руководителями международных организаций, запланирована и беседа с Генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем", сообщили в МИД России.

Как сообщили в МИД России, ключевым событием пребывания Лаврова в Нью-Йорке станет выступление в ходе общеполитической дискуссии ГА, которое запланировано на 23 сентября.

Предполагается, что российский министр "подробно представит российские принципиальные подходы к важнейшим глобальным вопросам, включая дальнейшее развитие системы международных отношений с прицелом на формирование подлинно справедливого многополярного миропорядка, основанного на целях и принципах Устава ООН во всей их полноте и других основополагающих международно-правовых нормах", заявили на Смоленской площади.

Как отмечается в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства, "основной целью 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН является подтверждение центральной координирующей роли всемирной Организации в мировых делах и укрепление многополярной системы международных отношений".

"ООН по праву остается уникальной площадкой для откровенного и равноправного диалога, направленного на выработку коллективных решений глобальных проблем при учете разных мнений, а также на создание поистине справедливой архитектуры мироустройства", - заявили в МИД РФ.